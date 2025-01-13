"صبحي" يطلب تطليق زوجته: "جايبة لعشيقها ملابس داخلية"

كتبت - فاطمة عادل:

تقدم "صبحي.م"، 32 سنة، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، طالبًا تطليق زوجته بعد أن اكتشف ما وصفه بـ"خيانة زوجية"، مبرراً : "لقيتها جايبة لعشيقها ملابس أون لاين".

يقول "صبحي" فى دعواه لـ"مصراوي": " لاحظ تغيرًا في تصرفات زوجته وزيادة اهتمامها بالتسوق عبر الإنترنت، يقول: "لقيتها حاجزة ملابس رجالي داخلية مش ليا، استغربت الموضوع وبدأت أبحث، لحد ما اكتشفت إنها حاجزاها لعشيقها".

وأضاف الزوج أنه واجه زوجته بالأمر، لكنها أنكرت في البداية ثم اعترفت لاحقًا بعلاقتها بشخص آخر، مما دفعه إلى اتخاذ قرار الانفصال فورًا لكنها رفضت وهربت لمنزل أهلها وألقت علي تهم غير حقيقة بكلمات كلها كاذبة؛ "حاولت حل الوضع بكل الطرق الودية لإنهاء العلاقة بيننا لكن الخلافات اليومية بين العائلتين منعته"، فلم يكن أمامه غير الذهاب الى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس.

رفع"صبحى" دعوى تطليق للضرر منها لاستحالة المعيشة بينهما، وحملت رقم 990 لسنة 2024، ولا زالت منظورة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.