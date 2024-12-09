بقيمة 7 ملايين جنيه.. سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة

كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إحباط عملية ترويج مواد مخدرة ضخمة بعد ضبط خمسة عناصر إجرامية بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها المالية بأكثر من 7 ملايين جنيه.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديريات الأمن في عدد من المحافظات، تورط هؤلاء العناصر في الإتجار وترويج المخدرات.

وفي العاصمة القاهرة، تم ضبط 3 أفراد من العناصر الإجرامية بمنطقة التجمع الخامس، حيث عُثر بحوزتهم على كمية من الكوكايين تزن 1.5 كيلو جرام، و4 كيلو جرامات من الهيروين، إضافة إلى مخدر "الأيس" (الشابو)، فضلاً عن فرد خرطوش وعدد من الطلقات، سلاح أبيض، وميزان حساس.

وفي محافظة المنوفية، تمكنت قوات الأمن من القبض على عنصر إجرامي في مركز قويسنا، عُثر بحوزته على 14 كيلو جراماً من الحشيش وسلاح أبيض.

كما جرت عملية ضبط في محافظة مطروح حيث تم القبض على عنصر إجرامي آخر وبحوزته 16.5 كيلو جرام من الحشيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجار عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.