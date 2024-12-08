تحرير 1326 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 40.751 مخالفة مرورية متنوعة، شملت المخالفات 660 مخالفة السير بدون تراخيص و100 دراجة نارية مخالفة و25.587 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و1.326 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة و12 مخالفة موقف عشوائي و11 مخالفة شروط التراخيص.

وتتراوح غرامة التحدث في الهاتف أثناء القيادة ما بين 100 إلى 300 جنيه، وفقًا لقانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.