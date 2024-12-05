وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع مندوب الأمن الوطني بالكاميرون

وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني مع مندوب ا



كتب- محمد الصاوي:

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مارتن مبارجا نجويلي، المندوب العام للأمن الوطني بجمهورية الكاميرون، والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر.

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية.

وأشاد المسؤول الكاميروني بالقدرات التقنية والتدريبية لوزارة الداخلية المصرية، معربًا عن تطلعه للاستفادة منها في تطوير مهارات الكوادر الشرطية بالكاميرون.

من جانبه، أكد وزير الداخلية المصري حرص الوزارة على تبادل الخبرات وتعزيز الجهود المشتركة للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة، في ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين.