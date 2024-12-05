وزير العدل: نعمل على حل النزاعات الأسرية بعيدًا عن المحاكم

كتب- عاطف مراد:

أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما تأتي معززة ومؤكدة لتحقيق أهداف دعم الأسرة المصرية، لاسيما دعم الفئات الأكثر احتياجا ورفع الوعي الأسري، بعيدًا عن ساحات المحاكم.

أضاف خلال كلمته على هامش فعاليات برتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل أحد إجراءات فتح آفاق جديدة لتطوير مكاتب المساعدة القانونية على النحو الأكثر فعالية وتطوير البنية التحتية والرقمية وتدريب الكوادر وتوسيع نطاق هذه المكاتب.

تابع: وفيما يخص مكاتب المساعدة القانونية الأسرية فإن مصر تعمل على حماية الأسرة المصرية ودعمها برؤية واعية تدرك أن الأسرة أساس المستقبل للمجتمع، حيث كان من الأهمية العناية والعمل على تمسكها لتنشئة مواطنين أسوياء قادرين على حماية وطنهم والنمو به.

ووقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، برتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص مكاتب المساعدة القانونية الأسرية.