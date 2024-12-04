الداخلية تحتفل بذوي القدرات الخاصة بأنشطة ترفيهية وخدمات مجانية



كتب - علاء عمران:

نظّمت وزارة الداخلية فعاليات احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة، الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، وذلك في إطار دعمهم ودمجهم في المجتمع تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

شملت الاحتفالات تنظيم يوم ترفيهي في أندية الشرطة بمشاركة طلبة كلية الشرطة وعدد من المؤسسات، حيث قدم ذوو القدرات الخاصة عروضًا فنية ومواهب متنوعة وسط أجواء احتفالية. كما تم توزيع هدايا عينية على المشاركين.

وفي سياق متصل، زارت وفود من الوزارة دور رعاية الأطفال ذوي الإعاقة ومدارس المكفوفين في مختلف المحافظات، ووزعت العصا البيضاء ودليل الخدمات الشرطية بطريقة "برايل".

كما أعلنت الوزارة تقديم الكشف الطبي المجاني لذوي القدرات الخاصة بمستشفيات الشرطة لمدة أسبوع، وتنظيم محاضرات تدريبية للضباط حول كيفية التعامل معهم لضمان تقديم خدمات ميسرة وحضارية.