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إحالة ممرض للجنايات بتهمة التحرش بفتاة داخل مستشفى بالشيخ زايد

12:30 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

ضبط متهم-أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق بمدينة الشيخ زايد، الثلاثاء، إحالة ممرض يعمل بأحد المستشفيات إلى محكمة الجنايات، بتهمة التحرش بفتاة عقب إجرائها عملية جراحية.

وفقًا لأمر الإحالة، تعرضت الضحية "ي.ع.م.أ" (23 عامًا)، حاصلة على بكالوريوس تجارة، للتحرش من قِبل الممرض أثناء إفاقتها من التخدير بعد العملية.

وأوضحت المجني عليها في أقوالها أن المتهم تحرش بها وقام بتصرفات غير لائقة، تضمنت التقبيل والاعتداء الجسدي.

قدمت الضحية بلاغًا إلى قسم شرطة الشيخ زايد، حيث بدأت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة. استمعت الشرطة إلى أقوال طاقم المستشفى وشهود العيان، وأكدت التحريات صحة الواقعة.

تم القبض على الممرض، وقررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق. وبعد استكمال التحقيقات، أُحيل المتهم إلى محكمة الجنايات لمواجهة التهم المتعلقة بالتعدي الجنسي على المجني عليها.

تسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات حازمة لضمان سلامة المرضى داخل المنشآت الطبية ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.

الشيخ زايد إحالة ممرض للجنايات مدينة الشيخ زايد
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