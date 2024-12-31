إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالصف

كتب- صابر المحلاوي:

أُصيب شخصان إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة الصف، ما تسبب في ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق الصف باتجاه الجنوب.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث، حيث انتقلت قوات المرور وأوناش الإنقاذ إلى الموقع، وتم رفع حطام السيارة لتسيير الحركة المرورية.

وكشفت المعاينة الأولية عن إصابة شخصين جراء الحادث، وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، من جهتها، حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.