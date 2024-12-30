صعقوها بالكهرباء لارتباطها بشاب.. قرار قضائي بشأن المتهمين بقتل ابنتهم في المرج

كتب - أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل ابنتهم بسبب وجود علاقة عاطفية مع آخر في منطقة المرج، إلى جلسة 29 يناير.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل فتاة على يد أفراد أسرتها في منطقة المرج، بسبب وجود علاقة عاطفية بينها وبين شاب، أن المتهمين قاموا بتعذيب الفتاة صعقًا بالكهرباء حتى الموت.

وورد في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 11859 لسنة 2024 جنايات المرج، أن المتهمين "عبدالله إ."، و"إمام ع."، و"إبراهيم ع."، و"عادل إ." (هارب)، و"أحمد ع." (هارب)، و"مسعد م." (هارب)، قتلوا المجني عليها "دينا ع." مع سبق الإصرار. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين، بعدما علموا بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليها وشاب آخر، خططوا للتخلص منها، وبيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين اصطحبوا المجني عليها إلى مسكن أحدهم، حيث أعدوا المكان مسبقًا، وقاموا بتوثيقها على كرسي لتقييد حركتها. ثم أقدموا على تعذيبها باستخدام الكهرباء حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وثبت في تقرير مصلحة الطب الشرعي، الذي أجرى الصفة التشريحية على الجثمان، وجود غرغرينا جافة مع انفصال الطبقة السطحية للجلد في إبهام القدم على الجبهتين، وظهور قرح في ظاهر القدمين، وكدمات باللون الأزرق حول أسفل الساقين.

وأضاف التقرير أن الإصابات تتطابق مع ما ينجم عن مرور تيار كهربائي، وأن الوفاة ناتجة عن الصعق بالكهرباء، وفق التصوير الوارد والتاريخ المذكور بمذكرة النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة "دينا ع."، وعليها آثار كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، مع وجود شبهة جنائية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، وبإجراء التحريات تأكدت من وجود شبهة جنائية، وأن أفراد أسرة المجني عليها هم المسؤولون عن الواقعة بسبب ارتباطها بعلاقة عاطفية. وتم ضبط المتهمين الثلاثة الأوائل، الذين أقروا بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.