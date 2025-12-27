ضبط سيارة ربع نقل بمكبر صوت لحث الناخبين على التصويت في قنا

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أحد الأشخاص باعتلاء الصندوق الخلفي لسيارة "ربع نقل" مُحملة بمكبرات صوت، وحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لصالح اثنين من المرشحين بمحافظة قنا.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وقائدها ومستقلها، حيث عُثر بحوزتهما على 3 مكبرات صوت وميكروفون وجهاز تحكم في الصوت.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما لقيامهما بالدعاية الانتخابية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

تُجرى جولة الإعادة بين 70 مرشحًا على 35 مقعدًا بالنظام الفردي، عبر 1694 لجنة اقتراع فرعية، وتستمر على مدار يومين تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وتشمل الجولة 19 دائرة انتخابية بمحافظات الجيزة، قنا، سوهاج، البحيرة، الإسكندرية، أسيوط، والفيوم.