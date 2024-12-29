وزير الداخلية يهنئ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بالعام الميلادي الجديد

كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ببرقيات تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وجاءت برقية وزير الداخلية لتهنئة رئيس مجلس النواب كما يلي:

"يُسعدني أن أبعث لسيادتكم وللسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى، ونستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والاستقرار، استكمالًا للجهود الوطنية المضنية في مجال التنمية والبناء، لنرجو من المولى جلت قدرته التوفيق لمسيرتكم المعطاءة، ولمؤسستنا التشريعية السداد. حفظ الله مصر ورعى شعبها، إنه نعم المولى ونعم النصير. وكل عام وسيادتكم بخير."

كما جاءت برقية وزير الداخلية لتهنئة رئيس مجلس الشيوخ كما يلي:

"بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، يُشرفني أن أعرب لسيادتكم وللسادة أعضاء مجلسكم الموقر عن أصدق التهاني مقرونة بأطيب الأماني بدوام التوفيق والسداد. إننا نبدأ عامًا جديدًا بكل الثقة والرجاء في مسيرة إنجاز وعطاء تحمل لمصرنا الغالية أملاً وعملاً مخلصًا، لآفاق مستقبل مشرق يرتكز على مبادئ راسخة في وجدان الشعب وضمير الأمة المصرية العظيمة التي أهدت للعالم بأسره منذ فجر التاريخ قيم الحضارة والنماء. وكل عام وسيادتكم بخير."