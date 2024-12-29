ضبط 88 سلاح ناري و383 قضية مخدرات وتنفيذ 61879 حكم قضائي متنوع

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 88 قطعة سلاح ناري، 383 قضية مخدرات، وتنفيذ 61879 حكم قضائي متنوع.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 11 متهماً هارباً، وضبط 17 متهماً في أعمال بلطجة، وضبط 188 دراجة نارية مخالفة، وضبط 19652 مخالفة مرورية متنوعة. تم فحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استكمال الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.