التفاصيل الكاملة لـ مصرع أسرة كاملة في حريق شقة المنيب

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة جراء حريق اندلع داخل شقة بمنطقة المنيب.

طلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في إحدى غرف الشقة، وأسفر عن وفاة جميع أفراد الأسرة بسبب الاختناق الناتج عن الدخان الكثيف.



وأسفر الحريق عن وفاة كل من، فايزة أحمد، 60 عامًا،، وعلي مصطفى، 41 عامًا، وهمت مصطفى، 38 عامًا، والأطفال الأشقاء وهم، رحيم إبراهيم، 13 عامًا، ويُسر، 6 سنوات، وتمارا، 4 سنوات.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من شقة بالقرب من مطعم كشري في منطقة المنيب.

على الفور، وجه اللواء محمد العدلي، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بانتقال سيارات الإطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش فرقة الغرب ومأمور القسم.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة. وتم نقل جثامين الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لاستكمال الوقوف على كافة ملابسات الحادث.