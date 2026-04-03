اندلع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي لعقار مكوّن من أربعة طوابق بشارع أبو بكر الصديق، بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

استجابة سريعة



دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء واحدة إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل الفوري مع ألسنة اللهب لمنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار أو الشقق المجاورة.

السيطرة على الحريق



تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي، ما حال دون تفاقم الأضرار أو انتقال النيران إلى الطوابق العليا.

لا إصابات



وأكدت المعلومات الأولية عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما اقتصرت الأضرار على بعض التلفيات داخل الشقة محل الحريق.

فحص الأسباب



تجري الجهات المختصة حاليًا أعمال الفحص والمعاينة لتحديد أسباب اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

