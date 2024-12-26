خلاف على 100 جنيه.. المؤبد للمتهم بقتل صديقه في التجمع الخامس

كتب - أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بقتل صديقه في منطقة التجمع بالسجن المؤبد، وذلك بسبب خلاف نشب بينهما على مبلغ 100 جنيه.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل، وسامح عبدالغني العنتبلي، وشريف سامي، وبحضور أمانة سر وائل فراج.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 16660 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1731 لسنة 2023 القاهرة الجديدة، أن المتهم أقدم على قتل صديقه بتوجيه أربع طعنات قاتلة، إثر خلاف حول مبلغ 100 جنيه.

وأفادت التحريات بأن الضحية كان قد استدان المبلغ المذكور من المتهم، وطلب منه الانتظار لحين استلام راتبه، إلا أن المتهم رفض الانتظار واعتدى عليه بالطعن 4 مرات، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم طعن الضحية في أماكن متفرقة من جسده خلال مشاجرة بينهما، مما أدى إلى سقوط الضحية غارقًا في دمائه. تم تحرير المحضر اللازم، وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهم