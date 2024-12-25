ضبط عامل حول منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة في بني سويف

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص في بني سويف لقيامه بإدارة ورشة داخل منزله لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف، أن عاملًا "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف، يقوم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة داخل مسكنه لتصنيعها وإصلاحها.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته بندقية خرطوش وسبعة أسلحة فرد محلية الصنع وعدد من الطلقات ومجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.