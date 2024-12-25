لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ضبط عامل حول منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة في بني سويف

12:31 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص في بني سويف لقيامه بإدارة ورشة داخل منزله لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.
كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن بني سويف، أن عاملًا "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف، يقوم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة داخل مسكنه لتصنيعها وإصلاحها.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته بندقية خرطوش وسبعة أسلحة فرد محلية الصنع وعدد من الطلقات ومجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وزارة الداخلية بني سويف تصنيع الأسلحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يجتمع بمدبولي ووزير التعليم.. وبيان رئاسي يكشف التفاصيل
الحج السياحي.. الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم
المشاهد الأولى من موقع تحطم طائرة الركاب الأذربيجانية ومحاولات العثور على ناجين
كان على متنها 72 شخصًا.. شاهد لحظة سقوط طائرة ركاب أذربيجانية وانفجارها