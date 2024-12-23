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رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة في القاهرة والجيزة

11:20 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

عزّزت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها في الشوارع والميادين، مع تكثيف الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وفي الجيزة، شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية موسعة لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات النارية المهملة والمتروكة بالشوارع.

تمت هذه الجهود بالتنسيق مع الأحياء، والأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلي كافة الجهات المعنية.

الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية المخالفات المرورية الأجهزة الأمنية
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