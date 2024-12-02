وصفته بـ"التيس والملعون".. لماذا غرمت المحكمة ميار الببلاوي في قضية سب محمد أبو بكر؟

كتب- أحمد عادل:

أودعت المحكمة الاقتصادية المختصة، حيثيات حكمها ضد الإعلامية "ميار الببلاوي"، بتغريمها 20 ألف جنيه، وألزمتها بدفع تعويض قدره 50 ألف جنيه على خلفية اتهامها بسب الشيخ محمد أبو بكر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاءت في حيثيات المحكمة، أن المتهمة سبّت المجني عليه "محمد أبو بكر" علنًا، حيث نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص المسمى "mayar elbeblawy" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي كان متاحًا للجمهور، موجهة إليه عبارات تضمنت خدشًا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت الحيثيات أن المتهمة تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه، وذلك بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، حيث ارتكبت الجريمة المذكورة على النحو المبين في التحقيقات.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، بتفريغ الفيديو الأول من قبل النيابة "فيديو بث مباشر من صفحة الأستاذة ميار"، مدته 32 دقيقة و25 ثانية. تبين ظهور المشكو في حقها "منال محمد توفيق" داخل إحدى الغرف تتناول حديثًا منفردًا، وبمواجهة الشاكي، قرر أن الاتهام ينصب من الدقيقة 5:53 إلى الدقيقة 6:27، حيث ذكرت: "إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة، وده للفاسق لو جه قالك حاجة فما بالك لما يكون اللي جاي يقول على حد كده ويخوض في عرضه وشرفه وهو شيخ".

وادعت المتهمة أن الشاكي قال عنها إنها زانية، وهذا يستوجب عقابًا، وقالت: "يبوز شكل الدعاة مش راجل دين، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

وتابعت التحقيقات أن المتهمة وصفت الشاكي بـ"التيس" من الدقيقة 21:00 إلى 21:33، حيث قالت: "الناس الكلبة اللي بتقول إني اتجوزت بمحلل وأنا طلعت في الحلقة وقلت لعن الله المحلل والمحلل له، واستحالة أعمل كده في نفسي وفي عيلتي وفي جوزي اللي إنت بتقول عليه تيس، إنتِ اللي ستين تيس، متقوليش على جوزي نص كلمة".

وأضافت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة وصفت الشاكي بـ"الملعون" في الدقيقة 29:00، حيث قالت: "اتقِ الله، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة".

ولهذه الأسباب، قررت المحكمة الاقتصادية تغريم المتهمة ميار الببلاوي 20 ألف جنيه على خلفية اتهامها بسب وقذف الشيخ محمد أبو بكر، كما ألزمتها بدفع مبلغ 50 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.