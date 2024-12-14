بتهمة النصب.. ضبط عدد من الشركات لإلحاق العمالة بالخارج

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج، بعد قيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وردت معلومات أكدت تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن تلك الشركات كانت تقوم بالترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات، وبحوزتهم جوازات وصور جوازات السفر، طلبات توظيف لراغبي العمل بالخارج، وثائق عمل، نماذج عقود اتفاق، إعلانات دعائية، دفاتر إيصالات استلام نقدية، مبالغ مالية "أجنبية ومحلية" من متحصلات نشاطهم، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الكمبيوتر والتابلت والهواتف المحمولة التي أظهرت أدلة على نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.