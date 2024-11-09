الأسود في القاهرة والكاكي في المحافظات.. رجال الشرطة ترتدي الزي الشتوي (تفاصيل)

القاهرة- مصراوي:

يرتدي أعضاء هيئة الشرطة، بدءًا من اليوم السبت، الزي الشتوي بجميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والمركزية بجميع أنحاء الجمهورية.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وافق على بدء ارتداء الزي الرسمي الشتوي لرجال الشرطة اعتبارًا من السبت 10 نوفمبر 2024.

و لا يأتي قرار وموعد ارتداء الزي الشتوي لأعضاء هيئة الشرطة اعتباطاً، وإنما يأتي بعد تنسيق بين الشرطة وهيئة الأرصاد الجوية، والتي تقدم تقريراً حول مدى ملاءمة حالة الطقس.

وتم إقرار اللون الأسود من جانب الوزارة ليكون الزي الرسمي في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر، على أن يكون الأصفر "الكاكى" للأقاليم، وذلك بسبب طبيعة العمل في الأقاليم التي تضم قرى ومساحات زراعية إلى جانب كثرة هبوب العواصف والأتربة، وهو ما يتسبب في اتساخ الملابس البيضاء، لذلك تم إقرار اللون الكاكي ليناسب طبيعة العمل في هذه المناطق.