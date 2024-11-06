الداخلية: ضبط 4105 قضايا سرقة كهرباء وتهرب ضريبي في حملة أمنية مفاجئة

كتب- علاء عمران:

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة في إحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.

وفي إطار هذه الجهود، أسفرت الحملات الأخيرة عن تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المجالات:

شرطة النقل والمواصلات.. ضبطت 1369 قضية متنوعة في مرفق مترو الأنفاق، محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وضبطت شرطة الكهرباء 4105 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

مباحث الضرائب والرسوم ضبطت 459 قضية تتعلق بالضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتهرب ضريبي.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.