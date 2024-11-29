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إصابة أب وطفليه باختناق بالغاز في حدائق أكتوبر

03:32 م الجمعة 29 نوفمبر 2024

أسعاف أسوان

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كتب - محمد شعبان:

نجا أب وطفلاه من الموت إثر إصابتهم بحالة اختناق بالغاز داخل شقة بحدائق أكتوبر.

تلقى العقيد مروان مشرف مفتش فرقة حدائق أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات اختناق بمشروع الـ654.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة المقدم محمد نجيب وتبين إصابة الأمير إسماعيل 46 سنة وطفليه "محمد 13 سنة" و"دارين 65 سنوات" بحالة اختناق بالغاز.

المصابون الثلاثة نقلوا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر حكمدار الجيزة.

حدائق أكتوبر حالات اختناق الغاز
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