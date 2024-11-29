إصابة 4 من أسرة واحدة بحالة تسمم بأكتوبر



كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الجمعة.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات إغماء بمساكن دهشور.

التحريات الأولية لمفتش مباحث الفرقة بينت إصابة 4 من أسرة واحدة باشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة غذائية، ونقلهم إلى المستشفى للعلاجز

تحرر محضر بالواقعة وأخطر حكمدار الجيزة.