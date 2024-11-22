ضبط مسؤول مصنع بالشرقية يستخدم برمجيات مقلدة لشركة عالمية دون تصريح

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على مسؤول مصنع ماكينات تعبئة وتغليف بالشرقية؛ بتهمة التعدي على برمجيات مملوكة لإحدى الشركات العالمية دون الحصول على التصريح اللازم.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أن مسئول المصنع قام باستخدام برمجيات مقلدة من الشركة العالمية، وذلك بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، حيث تم ضبط المدير المسؤول عن المصنع أثناء عملية التفتيش، والتي أسفرت عن العثور على وحدتين معالجة مركزية محملتين ببرامج مقلدة وغير مصرح باستخدامها.

أقر المتهم بالواقعة خلال التحقيقات، حيث اعترف بالتعاون مع مالك المصنع لتنفيذ تلك المخالفات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجاري استكمال التحقيقات.