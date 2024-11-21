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ضبط 4 متهمين بحوزتهم 24 كجم مواد مخدرة في دمياط

02:16 م الخميس 21 نوفمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة الجريمة بجميع صورها، واستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، إلى جانب القبض على المحكوم عليهم الهاربين.

وفي إطار هذه الجهود، نفذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية مكثفة شملت عددًا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم ضبط:

7.2 كجم من مخدر الحشيش.
7.5 كجم من مخدر البانجو.
9.5 كجم من مخدر الهيدرو.
كمية من مخدر الهيروين.
كما تم ضبط 3 قطع أسلحة نارية غير مرخصة، تضمنت بندقيتين خرطوش، وفرد محلي الصنع، وعددًا من الطلقات. وضُبطت المضبوطات بحوزة 4 متهمين، تبين أن لهم معلومات جنائية سابقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وزارة الداخلية مواد مخدرة مديرية أمن دمياط
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