غلق 142 محلًا لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء في حملات مفاجئة من الداخلية

كتب - علاء عمران:

نفذت وزارة الداخلية حملات رقابية شاملة على المحال التجارية في مختلف أنحاء الجمهورية، أسفرت عن غلق 142 محلًا لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتمكنت أجهزة الوزارة من رصد المخالفات خلال 24 ساعة، حيث لم تلتزم المحال بتوقيتات الغلق المحددة في إطار خطة الحكومة لترشيد الكهرباء، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.