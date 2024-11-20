10 مصابين في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

كتب - محمد شعبان:

أصيب 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي جنوب الجيزة اليوم الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي نتيجة انفجار إطار السيارة.

أسفر عن الحادث سقوط 10 مصابين نقلوا إلى مستشفى الحوامدية العام للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.