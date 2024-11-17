عصام صاصا للمحكمة: معرفش حاجة عن تزوير التوكيل.. أنا مكنتش في مصر

كتب- صابر المحلاوي:

قال عصام صاصا، مطرب المهرجانات، خلال جلسة استئنافه على حكم حبسه سنة لاتهامه بتزوير محرر رسمي، إنه لا يعلم شيئًا عن قضية التزوير، مشيرًا إلى أنه خلال تواجده بإحدى الدول العربية، طلب من مديرة أعماله البحث عن محامٍ للدفاع عنه في قضية دهس موظف أعلى الطريق الدائري، مؤكداً أنها رشحت له محامياً وطالبته بسرعة تحرير توكيل رسمي له لاتخاذ إجراءات الدفاع.

وجه المستشار خالد محمد أبوزيد، رئيس محكمة استئناف جنايات الجيزة، سؤالًا لمطرب المهرجانات عصام صاصا خلال جلسة استئنافه على حكم سجنه سنة، قائلاً: "إنت مضيت على التوكيل المزور"، ليرد الأخير قائلاً: "لأ.. أنا مكنتش في مصر أصلاً".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام، وجوزيف قدير، وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.

كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاقبت مؤدى المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، في اتهامهم بالتزوير في توكيل شهر عقاري للمحامي الخاص بصاصا.

كان ضباط مطار القاهرة الدولي، تسلموا مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد قدومه من دولة الإمارات، قبل جلسة محاكمته، في قضية دهس المواطن أحمد مفتاح، 42 عامًا، على الطريق الدائري بسيارته التي كان يقودها برعونة إذ كان تحت تأثير المخدر.