ضبط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص في أسيوط

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، في ضبط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

وتوصلت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية إلى قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية ويقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط بمزاولة نشاط إجرامي متخصص في الإتجار بالأسلحة النارية، حيث اتخذ من دائرة المركز مسرحاً لنشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته أربعة بنادق آلية وتسع بنادق خرطوش وسبعة فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بكافة صورها وملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.