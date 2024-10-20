4 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق الضبعة

كتب - محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق الضبعة مساء الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرورإخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق ملاكي في طريقه من مدينة 6 أكتوبر اتجاه الوراق.

السائق فقد سيطرته على السيارة ما تسبب في انقلابها بالأراضي الزراعية أعلى منطقة الكوم الأحمر وسقوط 4 مصابين نقلوا إلى المستشفى.