ترامب: سألتقي مع الزعيم الصيني خلال أسبوعين

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتفق مع الصين وأنه سيلتقي مع نظيره الصيني شي جين بينج قريبا في كوريا الجنوبية.

وقال ترامب خلال تصريحات في البيت الأبيض اليوم الجمعة: "أعتقد أننا نتفق مع الصين سنلتقي خلال أسبوعين في كوريا الجنوبية".

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان هذا الاجتماع سيمضي قدما، قال ترامب: "أعتقد ذلك".

وأضاف ترامب: "هم يريدون اللقاء، ونحن نرغب في ذلك. تربطني علاقة جيدة جدًا بالرئيس شي، وسنرى ما سيحدث".

وعندما سُئل عما إذا كان ترامب يأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين خلال اجتماعه مع الرئيس شي، قال ترامب "ربما يكون ذلك".