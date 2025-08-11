إعلان

ماكرون ينتقد خطة إسرائيل لاحتلال غزة.. ويقترح تشكيل تحالف دولي بالقطاع

03:26 م الإثنين 11 أغسطس 2025
وكالات

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، خطط إسرائيل لتكثيف عمليتها العسكرية في غزة، ووصفها بأنها كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة.


وقال ماكرون، في تصريحات أرسلها مكتبه للصحفيين: "إعلان مجلس الوزراء الإسرائيلي عن توسيع عملياته في مدينة غزة ومخيمات المواصي وإعادة احتلالها ينذر بكارثة غير مسبوقة تنتظر الحدوث ويتحرك نحو حرب لا تنتهي".


وأكد أن الأسرى الإسرائيلين وسكان قطاع غزة سيكونون أول ضحايا خطة إسرائيل الجديدة في غزة.


ويقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة، وفق ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

