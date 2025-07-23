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حماس عن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة: لن يغير هويتها الفلسطينية

08:25 م الأربعاء 23 يوليه 2025
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وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، إن تصويت كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قرار لفرض "السيادة" على الضفة الغربية المحتلة هو إجراء باطل ولن يغير هوية الأرض الفلسطينية.

وأشارت لجان المقاومة الفلسطينية، إلى أن تصويت الكنيست على اقتراح يدعو لفرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية وغور الأردن يكشف الوجه الاستعماري والأطماع التوسعية للكيان الصهيوني.

وأكد نائب الرئيس الفلسطيني، أن مصادقة الكنيست على السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وتصعيد خطير يقوض السلام.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن الكنيست صادق على مشروع قانون يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن بأغلبية 71 عضوا.

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حماس فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة لجان المقاومة الفلسطينية الأطماع التوسعية للكيان الصهيوني
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