أعلن البنك الأهلي المصري حصوله على شهادة الجودة ISO 9001 في مجال الإمداد اللوجستي والمخازن من هيئة AFNOR UK Limited"" وهي جهة اعتماد معتمدة من هيئة الاعتماد البريطانية UKAS (United Kingdom Accreditation Service)، مما يعكس إنجاز جديد يؤكد التزام البنك بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية وتعزيز كفاءة عملياته التشغيلية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وجاء تسليم الشهادة بحضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ويحيى أبو الفتوح وسهى التركي نائبا الرئيس التنفيذي، وحسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري والدكتورة مشيرة راتب ممثل AFNOR UK Limited

وقال محمد الاتربي إن هذا الإنجاز يعد استكمالًا لمسيرة البنك الأهلي المصري في تحقيق الاعتمادات والشهادات الدولية المرموقة، بما يعكس حرصه المستمر على تطوير منظومة العمل المؤسسي والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة في مختلف القطاعات، بما يعزز مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي المصري ويؤكد قدرته على مواكبة أحدث المعايير العالمية.

وأكد أن هذا الإنجاز استمرار البنك الأهلي في تبني نهج التطوير المستدام والالتزام بمعايير الجودة العالمية في مختلف مجالات العمل، بما يدعم قدرته على تقديم أفضل الخدمات وتحقيق قيمة مضافة لعملائه وشركائه، وترسيخ مكانته كأحد أكبر وأعرق المؤسسات المصرفية في مصر والمنطقة.

وأضاف يحيى أبو الفتوح أن هذ الإنجاز يعكس كفاءة فرق العمل والتزامها المستمر بتطبيق أفضل الممارسات المهنية، مؤكدين أن البنك يواصل الاستثمار في تطوير كوادره البشرية ومنظوماته التشغيلية بما يواكب المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال ويحقق أعلى مستويات الجودة والتميز المؤسسي، مشيرا أن حفاظ البنك على الحصول على شهادة الجودة ISO 9001 في مجال الإمداد اللوجستي والمخازن يمثل تتويجًا للجهود المستمرة التي تبذلها مجموعة الدعم الإداري لتطبيق أحدث المعايير الدولية في إدارة سلاسل الإمداد والمخازن، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والجودة والاستدامة.

وأكد حسام الحجار أن حصول البنك على هذه الشهادة تأكيدًا لنجاحه في تطبيق نظام متكامل لإدارة الجودة في مجال الإمداد اللوجستي والمخازن، بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية، ويرفع مستويات الرقابة والحوكمة، ويعزز استدامة سلاسل الإمداد، فضلًا عن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مختلف قطاعات البنك بكفاءة وفاعلية.

ومن جانبها أوضحت ريهام الأمير مدير عام الإمدادات اللوجستية بالبنك الأهلي المصري أن هذا الاعتماد الدولي يأتي امتدادًا لسلسلة النجاحات والإنجازات التي حققتها المجموعة خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن مجموعة الدعم الإداري تواصل تطوير منظومة الإمداد اللوجستي والمخازن وفق أفضل الممارسات العالمية، مع التركيز على تعزيز استدامة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتطبيق أعلى مستويات الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر.