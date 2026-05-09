يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 158 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، ضمن العطاءات الدورية التي تطرح أسبوعيا لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.

لماذا يطرح البنك المركزي أذون وسندات الخزانة؟

تعد أذون وسندات الخزانة من أدوات الدين الحكومية التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، بهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة وسداد الالتزامات الحكومية.

وتتميز هذه الأدوات بآجال استحقاق مختلفة، على غرار الودائع والشهادات البنكية، كما تمنح عائدا مرتفعًا نسبيا، ما يجعلها من أكثر أدوات الاستثمار أمانًا في السوق المحلية.

طرح أذون خزانة

وبحسب بيانات البنك المركزي، يعتزم طرح أذون خزانة آجال 3 و6 و9 أشهر، بالإضافة إلى أجل عام واحد، بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليار جنيه، وذلك يومي الأحد والاثنين.

طرح سندات الخزانة

كما يطرح البنك سندات خزانة ذات عائد ثابت ومتغير بقيمة 23 مليار جنيه خلال اليومين نفسيهما.

