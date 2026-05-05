البنك المركزي يسحب أقل فائض سيولة من البنوك لأول مرة منذ 4 سنوات

سحب البنك المركزي المصري في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت اليوم فائض سيولة 41.4 مليار جنيه من 4 بنوك مسجلا أقل مستوى منذ 4 سنوات و4 أشهر.

ويسجل سعر العائد على الوديعة الأسبوعية 19.5% بحسب بيانات منشورة على موقع البنك المركزي المصري.

وهبطت استثمارات البنوك في وديعة البنك المركزي بعد تراجع أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية بعد أن تخطت استثماراتهم في بعض العطاءات تريليون جنيه.

تعد الوديعة الأسبوعية التابعة للبنك المركزي ضمن أدوات السياسة النقدية لتحجيم السيولة بالسوق بهدف امتصاص الضغوط التضخمية.



