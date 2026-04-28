البنك المركزي: البنوك إجازة الخميس بعد المقبل احتفالا بعيد العمال

كتب : منال المصري

01:08 م 28/04/2026

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس بعد المقبل، الموافق 7 مايو 2026، بمناسبة عيد العمال.

وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم، أن البنوك تستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026.

وبذلك تغلق البنوك أبوابها لمدة ثلاثة أيام أمام العملاء، نتيجة تزامن إجازة عيد العمال مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي يومي الجمعة والسبت.

ويعمل في القطاع المصرفي المصري 36 بنكا خاضعا لرقابة البنك المركزي، بإجمالي نحو 5 آلاف فرع، بخلاف بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

خدمات مصرفية خلال الإجازة

تتيح البنوك للعملاء خلال فترة الإجازة استخدام الخدمات المصرفية الرقمية لتنفيذ بعض العمليات، مثل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، والمحافظ الإلكترونية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت (الإنترنت والموبايل البنكي)، والمحافظ الذكية.

