كيف تربط شهادة أو وديعة عبر "الموبايل" خلال إجازة البنوك؟

تتيح البنوك لعملائها شراء شهادات الادخار أو ربط الودائع خلال إجازة العيد وفترة إغلاق الفروع، وذلك عبر خدمتي الإنترنت البنكي والموبايل البنكي المتاحتين على مدار الساعة، بما يضمن استمرار حصول العملاء على الخدمات المصرفية بسهولة ويسر.



وتواصل البنوك ضخ استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية الرقمية، بهدف التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية وتقليل الحاجة إلى زيارة الفروع.



وكانت البنوك قد أغلقت فروعها لمدة 6 أيام متتالية، بدءا من الثلاثاء الماضي وحتى غد الأحد، على أن تستأنف عملها يوم الاثنين المقبل وفقًا لتعليمات البنك المركزي.

ما المقصود بخدمتي الإنترنت البنكي والموبايل البنكي؟

تتيح هاتان الخدمتان للعملاء الذين يمتلكون حسابات مصرفية لدى البنك إجراء مختلف المعاملات المصرفية ومتابعة أرصدتهم على مدار اليوم، من خلال بيانات دخول خاصة تشمل اسم المستخدم وكلمة المرور أو وسائل التحقق المعتمدة. (الوجه أو الأصبع).



ويتم استخدام خدمة الإنترنت البنكي عبر الموقع الإلكتروني للبنك، بينما تستخدم خدمة الموبايل البنكي من خلال التطبيق الرسمي للبنك على الهاتف المحمول، مع تقديم الخدمتين للوظائف والمزايا نفسها تقريبًا.



خطوات شراء شهادات الادخار أو ربط الودائع عبر الإنترنت البنكي والموبايل البنكي:

- إدخال العميل رقمه التعريفي وكلمة السر سواء من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك (الإنترنت البنكي) أو من التطبيق على الهاتف المحمول (الموبايل البنكي).



- اختيار المنتج من أول خانة في صفحة إصدار الشهادات أو الودائع.



- تحديد رقم حساب العميل سواء التوفير أو الجاري لإصدار الشهادة.



- تحديد قيمة الشراء.



- تعليمات الاستحقاق يتم اختيار منها تجدد أو لا تجدد.



- اختيار نوع الحساب لصرف عائد الشهادة عليه حسب دورية صرف العائد.



- الموافقة على شروط الشهادة والتعريفة.



- ستظهر شاشة بكافة بيانات الشهادة تطلب التأكيد من العميل.



- تظهر على الفور موافقة البنك على صدور الشهادة أو اعتراضه، ويتم إرسال تأكيد على العنوان الإلكتروني المسجل للعميل في البنك.