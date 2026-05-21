السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة اليوم

يكتم سوق المال أنفاسه اليوم ترقبًا لقرار البنك المركزي المصري بشأن حسم سعرَي الفائدة على الإيداع والإقراض، في ثالث اجتماعاته خلال عام 2026.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 8.25% على 6 مرات، كان آخرها بنسبة 1% في فبراير الماضي، لتتراجع من مستوياتها القياسية إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

التحول من خفض الفائدة إلى تثبيتها

جاء ذلك قبل أن يعلن، في اجتماعه الأخير خلال أبريل الماضي، تعليق سياسة التيسير النقدي وتثبيت أسعار الفائدة، وسط مخاطر ضغوط تضخمية متزايدة بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب الأميركية الإيرانية في المنطقة، وتداعياتها السلبية على مصر.

وتوقع مصرفيون واقتصاديون، تحدث إليهم "مصراوي" في وقت سابق، أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم، للمرة الثانية على التوالي، في إطار سياسة الترقب والانتظار لمتابعة تطورات التضخم.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر بشكل طفيف إلى 14.9% خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ15.2% في مارس، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

