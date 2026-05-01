بنك قطر الوطني مصر يحذر العملاء من روابط الاحتيال وصفحات التواصل الوهمية

كتب : منال المصري

06:25 م 01/05/2026

بنك قطر الوطني QNB

وجه بنك QNB مصر رسالة توعوية إلى عملائه، حذر خلالها من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التنبيه إلى ضرورة الحذر من الصفحات المزيفة والإعلانات والرسائل التي تنتحل اسم البنك وتروج لجوائز أو خدمات وهمية.

وشملت التوصيات عدم الضغط على أي روابط (Links) غير موثوقة أو مشاركة البيانات المصرفية عبر قنوات غير رسمية، مع أهمية الاعتماد فقط على الموقع الإلكتروني الرسمي والقنوات المعتمدة للبنك في تنفيذ المعاملات.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المستخدمين بأساليب خداع متطورة، ما يتطلب رفع مستوى الوعي والتعامل بحذر مع أي محتوى غير موثوق.

السطو على حسابات العملاء بنك قطر الوطني بنك QNB

