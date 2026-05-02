رفعت 5 بنوك أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية الثلاثية ذات العائد الثابت، خلال الأيام العشرة الأخيرة، لتسجل أعلى مستوياتها منذ عام، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط التضخمية ومساعي دعم جاذبية الاستثمار بالجنيه.

بنكا الأهلي ومصر

وقرر بنكا الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين حكوميين في القطاع المصرفي، زيادة العائد على هذه الشهادات بنسبة 1.25% ليصل إلى 17.25% بدلًا من 16%.

بنك القاهرة وميد بنك

وفي السياق ذاته، طرح بنك القاهرة وميد بنك شهادات مماثلة بعائد تنافسي، في محاولة للحفاظ على قاعدة عملائهما الحالية وجذب سيولة جديدة من السوق.

بنك CIB يشعل المنافسة

ورفع البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنوك القطاع الخاص، العائد إلى 17.5%، متجاوزا بذلك منافسيه، ليقدم أعلى سعر فائدة على الشهادات الثلاثية في السوق المصرفية حاليًا.

ضغوط تضخمية ومحفزات للاستثمار في الجنيه

تأتي هذه التحركات عقب توجه البنك المركزي المصري إلى تبني سياسة نقدية أكثر حذرا، مع تعليق خفض أسعار الفائدة في ظل تنامي المخاطر التضخمية.

ويعكس هذا التوجه مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب الإجراءات المحلية مثل زيادة أسعار الوقود.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى نحو 15.2% في مارس، مقارنة بـ13.4% في فبراير، مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة.

اقرأ أيضا:

تحول في اتجاه الفائدة

يمثل رفع العائد على الشهادات تحولا ملحوظا في توجه البنوك، بعد أن شهد العام الماضي سلسلة من تخفيضات الفائدة عقب تراجع نسبي في معدلات التضخم، حيث انخفضت العوائد من مستويات قياسية بلغت 27% للشهادات السنوية و30% للشهادات الثلاثية.

اقرأ أيضا

دعم الجنيه وجذب المدخرات

تهدف البنوك من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز جاذبية الادخار بالجنيه المصري، والحد من توجه الأفراد نحو الملاذات البديلة مثل الذهب والدولار، والتي لجأ إليها البعض خلال الفترات الماضية للتحوط ضد تآكل القيمة الشرائية.

اقرأ أيضا



