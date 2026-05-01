ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع
كتب : آية محمد
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 14.25 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.
بنك مصر: 14.25 جنيه للشراء، بزيادة 51 قرشًا، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.
بنك القاهرة: 14.25 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.
بنك الإسكندرية: 14.22 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي CIB: 14.28 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.