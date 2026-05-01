ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : آية محمد

02:43 م 01/05/2026

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 14.25 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.

بنك مصر: 14.25 جنيه للشراء، بزيادة 51 قرشًا، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.

بنك القاهرة: 14.25 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 14.22 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 14.28 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر للبترول تعلن أسعار زيوت المحركات الجديدة رسميًا في السوق المصري
أخبار السيارات

مصر للبترول تعلن أسعار زيوت المحركات الجديدة رسميًا في السوق المصري
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة
قبل القمة المرتقبة.. عبير فؤاد تتوقع نجم مباراة الأهلي والزمالك وتحسم كفة
علاقات

قبل القمة المرتقبة.. عبير فؤاد تتوقع نجم مباراة الأهلي والزمالك وتحسم كفة
فيديو مسلح وأكاذيب على السوشيال.. ضبط 8 متهمين وصاحب ادعاءات مفبركة بالدقهلية
حوادث وقضايا

فيديو مسلح وأكاذيب على السوشيال.. ضبط 8 متهمين وصاحب ادعاءات مفبركة بالدقهلية
"بو وشلبي سولفان".. حكاية أجمل صداقة في عالم الكرتون
علاقات

"بو وشلبي سولفان".. حكاية أجمل صداقة في عالم الكرتون

أخبار

المزيد

جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة