ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 14.25 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.

بنك مصر: 14.25 جنيه للشراء، بزيادة 51 قرشًا، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.

بنك القاهرة: 14.25 جنيه للشراء، بزيادة 30 قرشًا، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 14.22 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 14.28 جنيه للشراء، و14.33 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.