سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع
كتب : آية محمد
سعر اليورو
ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع
البنك الأهلي المصري: 62.54 جنيه للشراء، بزيادة 1.15 جنيه، و62.84 جنيه للبيع، بزيادة 1.22 جنيه.
بنك مصر: 62.55 جنيه للشراء، بزيادة 1.14 جنيه، و62.85 جنيه للبيع، بزيادة 1.22 جنيه.
بنك القاهرة: 62.52 جنيه للشراء، بزيادة 1.13 جنيه، و62.85 جنيه للبيع، بزيادة 1.23 جنيه.
بنك الإسكندرية: 62.54 جنيه للشراء، بزيادة 1.14 جنيه، و62.84 جنيه للبيع، بزيادة 1.21 جنيه.
البنك التجاري الدولي: 62.53 جنيه للشراء، بزيادة 1.15 جنيه، و62.83 جنيه للبيع، بزيادة 1.21 جنيه.