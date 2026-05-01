سعر اليورو يرتفع مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

04:53 م 01/05/2026

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 62.54 جنيه للشراء، بزيادة 1.15 جنيه، و62.84 جنيه للبيع، بزيادة 1.22 جنيه.

بنك مصر: 62.55 جنيه للشراء، بزيادة 1.14 جنيه، و62.85 جنيه للبيع، بزيادة 1.22 جنيه.

بنك القاهرة: 62.52 جنيه للشراء، بزيادة 1.13 جنيه، و62.85 جنيه للبيع، بزيادة 1.23 جنيه.

بنك الإسكندرية: 62.54 جنيه للشراء، بزيادة 1.14 جنيه، و62.84 جنيه للبيع، بزيادة 1.21 جنيه.

البنك التجاري الدولي: 62.53 جنيه للشراء، بزيادة 1.15 جنيه، و62.83 جنيه للبيع، بزيادة 1.21 جنيه.

