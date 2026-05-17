تصل إلى 17.25%.. أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي

يواصل البنك الأهلي المصري طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة تبدأ من أول ألف جنيه، دون اشتراط حد أدنى كبير للشراء، وذلك بهدف جذب أكبر شريحة من العملاء.

ويأتي طرح هذه الشهادات بعوائد مميزة، دون اشتراط شراء شهادات بقيم تبدأ من 100 ألف أو مليون جنيه كما هو الحال في بعض البنوك الخاصة، باعتبار البنك الأهلي أحد أكبر البنوك الحكومية والذراع الرئيسية للبنك المركزي في تنفيذ السياسة النقدية.

وكان البنك الأهلي المصري قد رفع، خلال الشهر الماضي، سعر الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 1.25%، ليصل العائد إلى 17.25% سنويًا، يصرف شهريا لمدة 3 سنوات.

تفاصيل شراء شهادات الادخار لمدة 3 سنوات بعائد 17.25%

أولا- شراء الشهادات من الفروع

يتيح البنك شراء الشهادات من خلال فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، سواء للعملاء الحاليين أو غير العملاء بعد فتح حساب بالبنك.

وتتم خطوات الشراء كالتالي:

التوجه إلى موظف خدمة العملاء لطلب إصدار الشهادة.

ملء نموذج إصدار الشهادة والتوقيع عليه.

تقديم أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها وتسليم صورة منها.

يتم إصدار الشهادة وتفعيلها في اليوم التالي للشراء.

ثانيا- الشراء عبر الإنترنت أو الموبايل البنكي

تتوفر هذه الخدمة لعملاء البنك الذين يمتلكون حسابات قائمة ومشتركين في خدمة الإنترنت أو الموبايل البنكي.

وتتم خطوات الشراء كالتالي:

تسجيل الدخول إلى الحساب البنكي.

اختيار إصدار شهادة بعائد 17.25%.

استكمال البيانات المطلوبة وإرسال الطلب.

يتم إصدار الشهادة وتفعيلها اعتبارًا من اليوم التالي للشراء.