إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

12:02 م 19/05/2026

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19-5-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا انخفضت أسعار العملات اليوم؟

انخفضت أسعار العملات اليوم بعد تراجع سعر الدولار مدفوعًا بدخول مستثمرين أجانب في أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية".

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.1 جنيه للشراء، و14.17 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.44 جنيه للشراء، و14.48 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 138.62 جنيه للشراء، بتراجع 60 قروش، و141.1 جنيه للبيع، بتراجع 61 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.47 جنيه للشراء، و14.59 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 74.03 جنيه للشراء، و75.14 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 168.11 جنيه للشراء، بتراجع 73 قرشًا، و173.68 جنيه للبيع، بتراجع 75 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي سعر الدينار الكويتي الدينار الأردني سعر الدرهم الإماراتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة: تحسن تدريجي في الطقس حتى عيد الأضحى
أخبار مصر

الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة: تحسن تدريجي في الطقس حتى عيد الأضحى
"على شاطئ البحر".. 13 صورة لزوجة إمام عاشور في المصيف
مصراوي ستوري

"على شاطئ البحر".. 13 صورة لزوجة إمام عاشور في المصيف
رئيس لجنة إعداد قانون الأسرة: من حق الزوج منع زوجته من العمل إذا كان يؤثر
حوادث وقضايا

رئيس لجنة إعداد قانون الأسرة: من حق الزوج منع زوجته من العمل إذا كان يؤثر
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة شخصين
شئون عربية و دولية

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تودي بحياة شخصين
دونالد ترامب: "أنا قلق من إيبولا"
شئون عربية و دولية

دونالد ترامب: "أنا قلق من إيبولا"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو