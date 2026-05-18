ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك مع ختام تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

03:57 م 18/05/2026

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و10 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 18-5-2026، بينما انخفض في البنك التجاري الدولي، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الدولار؟

ارتفع سعر الدولار اليوم مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.34 جنيه للشراء، و53.44 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

53.27 جنيه للشراء، و53.37 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.4 جنيه للشراء، و53.5 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

