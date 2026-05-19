عاود سعر الدولار للانخفاض مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 18 و25 قرشًا، في منتصف تعاملات الثلاثاء 19-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

أدى هدوء التوترات الجيوسياسية بين أمريكا وإيران في عودة سعر الدولار للانخفاض اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع، بتراجع 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

53.02 جنيه للشراء، و53.12 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.02 جنيه للشراء، و53.12 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.