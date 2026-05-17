24% زيادة في أرباح فوري خلال الربع الأول من 2026

كتب : منال المصري

04:15 م 17/05/2026

قفزت أرباح شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية بنحو 24% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 749.3 مليون جنيه، وفق إفصاح لها البورصة اليوم.

وزادت إيرادات الشركة بنحو 34.3% إلى نحو 2.41 مليار جنيه، فيما ارتفع إجمالي المدفوعات بنحو 34.4% إلى نحو 243.2 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر من العام الجاري.

وارتفع إجمالي محفظة القروض القائمة عبر أنشطة التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي بنسبة 67.9% على أساس سنوي ليصل إلى 6.18 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي عدد المعاملات التي تم تنفيذها 516 مليون معاملة خلال الربع الأول من 2026، بزيادة سنوية قدرها 6.4%، مقابل 485 مليون معاملة خلال الربع الأول من عام 2025.

وانحفض عدد نقاط البيع التابعة للشركة وعدد نقاط البيع المؤهلة لقبول البطاقات البنكية بشبكة فوري ليصل إلى 372 ألف نقطة بيع و358 ألف نقطة بيع على التوالي.

ويعكس هذا التراجع السنوي عملية ترشيد مدروسة لشبكة نقاط البيع، حيث أوقفت فوري الأجهزة منخفضة الاستخدام لتحسين إنتاجية الشبكة وعوائدها الإجمالية، في قرار يستند إلى أولوية الجودة على الكم، بما يضمن مساهمة كل نقطة بيع نشطة بفاعلية في أحجام المعاملات والقيمة المقدمة للتجار.

وبلغ عدد معاملات محفظة الهاتف المحمول 138 مليون معاملة للربع الأول من عام 2026، بنمو سنوي جيد قدره 80.5% مقابل 77 مليون معاملة خلال الربع الأول من عام 2025.

كما ارتفع إجمالي قيمة معاملات محفظة الهاتف المحمول بمعدل سنوي قدره 62% إلى 257 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 159 مليار جنيه في الفترة المقارنة من عام 2025.

