إعلان

سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:54 ص 18/05/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 25 و30 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 18-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

اقرأ أيضًا:

سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

ارتفع سعر الدولار اليوم مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.52 جنيه للشراء، و53.62 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.5 جنيه للشراء، و53.6 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.5 جنيه للشراء، و53.6 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

53.52 جنيه للشراء، و53.62 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.55 جنيه للشراء، و53.65 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صدفة غيّرت حياتهما.. 20 صورة من قصة حب نور الشربيني وعمرو الحلو
رياضة محلية

صدفة غيّرت حياتهما.. 20 صورة من قصة حب نور الشربيني وعمرو الحلو

سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم
رزان جمال تشوق الجمهور لفيلم "أسد".. وتنشر صورًا جديدة من الكواليس
زووم

رزان جمال تشوق الجمهور لفيلم "أسد".. وتنشر صورًا جديدة من الكواليس

انطلقت من غرناطة إلى بغداد.. 15 صورة لمهرجان أقدم السيارات في مصر
ألبوم صور

انطلقت من غرناطة إلى بغداد.. 15 صورة لمهرجان أقدم السيارات في مصر
"حفر حفرةً خلف البيت ودفنها"... قصة مقتل ربة منزل على يد زوجها في إيتاي
حوادث وقضايا

"حفر حفرةً خلف البيت ودفنها"... قصة مقتل ربة منزل على يد زوجها في إيتاي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور
3 نصائح بشأن أشعة الشمس.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء