ارتفعت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-5-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

لماذا ارتفعت أسعار العملات اليوم؟

ارتفعت أسعار العملات اليوم بعد ارتفاع سعر الدولار مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.16 جنيه للشراء، و14.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.5 جنيه للشراء، و14.54 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 139.22 جنيه للشراء، بزيادة 8 قروش، و141.71 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الريال القطري: 13.53 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و14.65 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردني: 74.35 جنيه للشراء، و75.46 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 168.84 جنيه للشراء، بزيادة 9 قروش، و174.43 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.